Síntomas del cáncer de recto como el que afecta a Raúl Castro: causas y tratamiento

Respecto a su tratamiento, si el tumor se diagnostica de forma precoz y no se ha extendido a los ganglios ni ha profundizado en la pared del recto, se puede tratar con cirugía sin que se necesite añadir otro tratamiento adicional . No obstante, si afecta a ganglios o se ha extendido por el recto, el tratamiento se centrará en una combinación de radioterapia y quimioterapia , al estar en estadios más avanzados.

You May Also Like