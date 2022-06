sin toque de muñeca antes del Grand Slam

Carlos Alcaraz tiene ante si su segunda presencia en Wimbledon. El séptimo del mundo afronta el tercer Grand Slam de la temporada con ganas de dar una sorpresa sobre la hierba londinense.

Su paso por Hurlingham no ha sido el esperado. Dos duelos y dos derrotas frente a dos jugadores que pueden ser sus rivales en el torneo disputado en All England Lawn Tennis and Croquet Club. Es cierto que son sus dos únicos test antes afrontar el cuadro final, pero no los ha completado de manera satisfactoria.

Ante Tiafoe, derrota en la primera toma de contacto

Frances Tiafoe fue el primer ‘sparring’ de Alcaraz. El estadounidense hizo valer su mayor adaptación al césped, donde ya había disputado varios torneos. Aún así, un rival con un ranking sensiblemente inferior a él, siendo el vigesimoctavo de la ATP.

Pese a eso, el de El Palmar fue incapaz de encontrar su golpe de muñeca en el primer test antes de Wimbledon. Es más, ni tuvo oportunidad de hacer daño en el marcador, cayendo por un tanteo bastante contundente y de una manera abrupta.

Con Ruud, mejores pero insuficientes sensaciones

La puesta en escena frente a Casper Ruud fue bastante mejor que la vista en su anterior duelo en Hurlingham. El español peleó de tú a tú el primer set. De hecho, únicamente fue el cruel ‘tie-break’ el que decantó la balanza para el noruego.

Sin embargo, lo que parecía un aumento de nivel en su juego cambió drásticamente en la segunda manga. En ella, fue casi borrado de la pista por el también ‘top ten’. Una amarga despedida de la previa para Carlitos.