Sin respeto, confianza y solidaridad no habrá Mundial: Agustín Chung Durán

2. Equipos / herramientas: Este equipo tuvo la mayor cantidad de recursos disponibles en la historia de Panamá, en este tema no encuentro razones. Lo que puedo criticar de este tema es la entrega de tantos recursos económicos sin una cláusula de resultados; no puede ser que empresas panameñas le entreguen a la federación de fútbol un cheque en blanco sin cláusula de resultados. ¡No puede ser! Esto se llama mediocridad.

You May Also Like