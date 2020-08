Sin radio o TV, ni señal de celular, el nuevo reto educativo

Ducreux, quien forma parte de la organización no gubernamental Enseña por Panamá, explicó que en esta escuela hay unos 50 estudiantes que no cuentan con radios o televisores para poder seguir las clases, por lo que a los estudiantes les toca guiarse por los cuadernillos o guías que está impartiendo el Meduca para atender a estos estudiantes.

