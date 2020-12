Sin querer ser Grinch…

Con estos números, no tiene sentido buscar culpables y apuntar con el dedo a quien debió hacer las cosas de otra manera. Durante un naufragio, es absurdo ponernos a regañar al que quitó el tapón del fondo del bote. Lo primero es salvar a todos los que se pueda, y luego ver por qué pasaron las cosas. Por eso, cuando las autoridades del Minsa salen en televisión a regañarnos, me parece infantil. Lo que hay que pensar es cómo resolver el problema.

Por mi parte, como he dicho muchas veces, la navidad es mi época favorita del año. No por nada místico ni religioso, sino porque es la fiesta familiar por excelencia. Desde que tengo memoria, nos reunimos toda la familia, para rememorar los últimos doce meses, con lo bueno, lo malo y lo feo que hayan podido tener. Lo importante es compartir todos juntos.

