sin patologías previas, con un síndrome raro grave y cada vez más mayores

Fue en mayo de 2020 cuando se empezó a diagnosticar el MIS-C (respuesta inflamatoria sistémica generaliza), un cuadro que “ha caracterizado la afectación pediátrica grave” por covid y que “sorprendentemente no se manifiesta en adultos”, resalta el coordinador del estudio. Esta patología se ha convertido en “la principal causa” por la que los pacientes pediátricos han ingresado en una UCI de forma asociada al nuevo coronavirus: la sufrieron el 61% de los pacientes estudiados en la primera ola y el 80% de los pacientes de las oleadas posteriores (147 de los 202 menores estudiados). De ellos, el 82% no presentaba patologías previas.

You May Also Like