Sin paga, 11 peloteros de las mayores, tras prorrateo

El grupo no tendrá que devolver efectivo alguno, puesto que el acuerdo alcanzado en marzo señala: “En caso de que haya una temporada por el campeonato de 2020, cualquier cantidad adelantada a peloteros individuales que no pueda ser recuperada por los clubes mediante deducciones de la nómina durante la campaña por cualquier motivo debe ser reembolsada a los clubes a partir del Fondo de Impuesto Internacional al concluir la temporada”.

Dayton, quien ha pasado parte de tres campañas en las mayores, tiene un contrato por un año y 655.000 dólares. Su salario prorrateado para la campaña abreviada será de 242.593 dólares, suponiendo que la pandemia no cause que más juegos se cancelen.

“Sabía que iba a haber un momento en que, si reanudábamos los juegos, no nos pagarían. Y no tengo problema con eso, porque recibimos montos significativos de dinero y estamos bien”, dijo Dayton.

“Mi primera reacción fue: ‘¡Guau!, si no tenemos juegos este año me van a pagar lo mismo que a Freddie Freeman, lo cual estaría muy bien”, dijo Dayton en broma, refiriéndose a su compañero, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas.

You May Also Like