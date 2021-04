sin minutos tras otro año de caída en sus numeros

Que Marc Gasol no jugara ni un solo minuto en el último partido de Los Angeles Lakers es algo que no sorprendió a nadie. La situación del pívot ha cambiado radicalmente en las últimas semanas, en las que ha pasado de titular indiscutible a ver todo el partido impotente desde el banquillo. Al español le toca acostumbrarse a su nueva situación, algo que ya se esperaba cuando los Lakers ficharon hace algo más de dos semanas a Andre Drummond, uno de los mejores reboteadores de la NBA.

Marc llegó al vigente campeón de la NBA tras la burbuja en la que se desarrolló la competición el pasado verano. Las salidas de Dwight Howard y JaVale McGee, dos pívots veteranos que basan su juego en el físico (intensidad, defensa y rebote, básicamente), hicieron a la franquicia californiana apostar por un jugador radicalmente distinto para la posición de ‘cinco’. El mediano de los Gasol, con 35 años entonces, está ya limitado físicamente, pero su inteligencia y conocimiento del juego suplía esa carencia. El de Sant Boi iba a aportar buena defensa en el poste abajo y fluidez en ataque gracias a su buena visión de juego. Un complemento más que interesante para LeBron James y Anthony Davis, las dos superestrellas del equipo.





El rendimiento ofensivo del pívot catalán no fue bueno desde el primer momento. Apenas cinco puntos por partido en casi 20 minutos con un 42,9% en tiros de campo es su media esta temporada. Sin embargo, no es algo que debía de sorprender a nadie, pues los años no perdonan y la cuesta abajo en los números de Gasol era algo que ya hacía tiempo que pasaba. El pívot dominante que superó los 14 puntos por noche durante ocho temporadas en Memphis y que llegó a meter casi 20 en la temporada 2016/17 era ya cosa del pasado, y ya en Toronto dejó claro que su rol era otro.

Los números de Marc Gasol en su carrera NBA. Carlos Gámez

Sin embargo, su aportación siempre ha sido valiosa. Precisamente cuando llegó a los Raptors, en enero de 2019, la franquicia canadiense logró su primer anillo de la NBA. Kawhi Leonard era la estrella y Kyle Lowry el líder, siendo la aportación de Marc la de un secundario de lujo. Aunque sus 9,1 puntos fueron ya entonces el mínimo de su carrera NBA.

La tendencia a la baja en sus estadísticas continuó la –extraña– pasada campaña. Solo 44 partidos jugó el pívot español, que tuvo problemas de lesiones, y en ellos firmó 7,5 puntos con un flojísimo (para un pívot) 42,7% en tiros. En la burbuja, su rendimiento fue especialmente malo pese a que llegó aparentemente bien físicamente. Su entrenador, Nick Nurse, explicó que la preocupación por la salud de sus padres ante la virulencia de la pandemia en España le había afectado en exceso.





Como agente libre, los Lakers apostaron por él y el español vio una gran oportunidad de ganar su segundo anillo en el equipo en el que su hermano es una leyenda. Quizás pensando que recuperaría la forma de años anteriores, fue el único center que fichó el conjunto angelino tras la salida de Howard y McGee. Su rendimiento, sin embargo, no ha convencido a su técnico, Frank Vogel, y los rumores sobre la posible llegada de otro pívot fueron constantes durante el comienzo del año 2021. Las lesiones de Anthony Davis y LeBron James lo precipitaron todo, con los Lakers necesitando una referencia interior, y la oportunidad de fichar a Andre Drummond no fue desaprovechada por la franquicia angelina.

“No eres el Plan A ahora. Eres el Plan C o D. Tienes que aceptarlo porque ese es tu trabajo, pero no es fácil. Tienes que adaptarte”, dijo Marc Gasol tras cerrarse la llegada de uno de los mejores reboteadores de la NBA. Sabía que su rol iba a cambiar radicalmente.

Los rumores sobre un posible buyout (un acuerdo con los Lakers para rescindir el contrato) aparecieron, pero finalmente Marc ha seguido. El español tiene ya 36 años, contrato hasta 2022 y cobraría 2,7 millones de dolares la campaña que viene.

Eso sí, lo hace sin apenas minutos. Ante Toronto, con Drummond lesionado, jugó 28 minutos y cuajó su mejor partido con la camiseta amarilla: 13 puntos y 9 rebotes. Pero da igual. A la vuelta de su compañero, Marc no jugó ni un solo minuto en tres de los últimos cuatro partidos, incluido el último ante Charlotte, y disputó cinco ante los Knicks debido a unos problemas musculares del pívot titular. “Mi rol en el equipo es ayudar: ayudar en todo lo que sea posible”, ha declarado el español. Le toca resignarse y esperar su momento.