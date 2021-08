¿Sin Messi en el Barcelona, quieres ahora ser del PSG?.. Hazlo, siempre han existido los fans de jugadores

Hay otros ejemplos de ‘migración de fans’ en otros deportes en tiempos recientes, como el caso de LeBron James, quien creó una fidelidad de seguidores en Cleveland con los Cavs, y aunque se fue a Miami, no lo olvidaron. Ahí se agregaron más devotos del King James. Volvió a Cleveland y después se fue a ‘cazar’ anillos a LA con los Lakers. Eso no importa para sus seguidores, el que es fan de LeBron lo es y será donde juegue.

Es muy común decir que no se es un buen fan si cambias de colores basado en el aprecio por un futbolista o atleta en particular, pero, seguramente, te hiciste de ese equipo basado en él, más que en el club.

¿Se fue Lionel Messi del Barcelona y te sientes huérfano? ¿Quieres irte con él al París Saint Germain, pero te da remordimiento parecer villamelón? No te preocupes, haz lo que tu corazón de aficionado te diga, los fanáticos de jugadores siempre han existido y eso no te hace menos.

