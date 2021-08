Sin ley ni orden, solo corrupción

Desde hace más de una década es harto conocido que la justificación detrás de los retenes policíacos y las medidas de solicitud de documentos a conductores y pasajeros que ejercen su derecho constitucional de libre tránsito no es otra más que la rebusca perversa de la casta uniformada, de esa que trabaja sin ley ni orden.

No importa que el tranque de Capira fuera causado por el tráfico paralizado por la propia Policía Nacional. Tampoco importa que quisieron encubrir su descarnada corrupción con la hoja de parra de una jueza de paz cómplice en su ejercicio abusivo de una justicia comunitaria de ficción.

La Policía Nacional debe recordar, porque asumimos que debe saber, que la carretera Panamericana es una vía internacional regulada según acuerdos supranacionales que obligan a Panamá a respetar los derechos y normas de libre tránsito.

Como en los tiempos del horror en el que, en nombre de la Patria se cometen las peores atrocidades, ahora en nombre de la salud se practican los peores abusos de las libertades y la más detestable corrupción.

Es claro que si los subalternos de la Policía Nacional están robando y coimeando a los ciudadanos y turistas extranjeros es porque saben que sus jefes tienen carta blanca con la chequera del presupuesto de El Fondo de Intercambio de Servicios para Cumplir con los Objetivos Institucionales (el famoso Fiscoi) y quién sabe cuántas otras fuentes de ingresos impensables producto de la corrupción en las cárceles, los contrabandos y la delincuencia consentida en los barrios.

Si en cuestión de horas no hay destituciones serias dentro de la Policía Nacional, incluyendo a quienes tomaron las decisiones de establecer estos retenes peligra nuestra institucionalidad.

El Ministerio Público debe abrir de oficio las investigaciones propias de un caso de semejante infracción de los deberes de los servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y diversas formas de peculado, este país no tiene esperanza. Si esto no ocurre este país no tiene esperanza, porque ya los tiburones probaron sangre y no van a detenerse hasta que se hayan comido al tronco del cuerpo de la democracia.





