Sin lesión patrimonial, en proyecto en Chiriquí

La Fiscalía de Cuentas había solicitado la apertura de juicio a Tejeira, Arrocha y Tolomei por presunta lesión patrimonial, luego de que un informe de auditoría develara que las sociedades Condotte Panamá y Asociados; Condotte América, Inc; Casa Quinta, S. A.; LJV Sports, S.A. y Advance Surface México, que conformaban el consorcio Ciudad Deportiva 2013, incumplieron el contrato suscrito el 10 de mayo de 2013 para la ejecución de la obra, a pesar de que recibieron adelantos que no fueron usados en la ejecución de los trabajos.

