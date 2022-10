Sin justicia no hay reconciliación

Al margen de la percepción, de la opinión o incluso de la experiencia, existe la verdad. Y lo cierto es que, desde el golpe de Estado en 1968, hasta el momento previo a la invasión de los Estados Unidos, el gobierno de facto irrespetó toda garantía y derecho, censuró, persiguió, arrestó, torturó y asesinó a cientos de personas que, hoy, aún no se han contabilizado y cuyos restos, en su mayoría, no han sido ubicados.

Si bien es comúnmente aceptado que existió una dictadura militar, los efectos de esta son percibidos de forma realmente distinta, dependiendo de la óptica del interlocutor. Para un sector de la población, por ejemplo, dicho periodo fue el más oscuro de nuestra historia, no existía la esperanza del acceso a la justicia ni la reparación y el cuestionamiento o desacuerdo podía “justificar” la persecución, arresto, tortura o incluso la muerte. Para otros, la dictadura sumó las “víctimas” necesarias, inevitables para la construcción de un Estado social, que brindará oportunidades a los sectores desfavorecidos de la sociedad y que, por fin, extinguirá la línea invisible entre las clases altas y las clases bajas, permitiendo el surgimiento de una clase media profesional. Para otros, generalmente aquellos que no vivieron dicho periodo, la dictadura militar, la invasión y todos los eventos relacionados les son totalmente indiferentes, no por falta de empatía, sino por falta de conocimiento. Sobre este último punto, pretendo enfocar mi reflexión.

