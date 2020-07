Sin innovación no se logrará objetivo de reducir emisiones

Conseguir esos objetivos “depende de tecnologías que todavía no han llegado al mercado y cuestiona el objetivo de reducir a 0 las emisiones en 2050 si no se acelera la innovación”.

De no producirse una aceleración en la innovación no se podrán lograr esos objetivos, lo que obliga a los Estados a incrementar la financiación de proyectos de investigación y a las empresas a apostar por estas nuevas tecnologías, señala el informe.

You May Also Like