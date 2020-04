Sin ingresos, el fútbol francés avanza hacia lo desconocido

“Sin duda”, responde Jean-Pierre Rivère. “Si los derechos de televisión de la temporada no fueran íntegramente pagados, habría que ir más lejos”, lanzó a principio de semana el Marsella. Un dirigente de otro club afirma, por su parte, tomando ejemplo del AS Roma: “Cuando se ve a algunas jugadores en los campeonatos vecinos renunciando a cuatro meses de salario…”

You May Also Like