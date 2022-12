Sin indicios para hallar a cuatro mujeres desaparecidas en Chiriquí

El Ministerio Público en la provincia de Chiriquí no ha podido dar con el paradero de Viviana Gallardo, Anabel Valdivia, ambas desaparecidas en el 2021, la menor de 14 años Lorena Montezuma , de quien no se sabe nada desde enero del 2018 y Verónica Cerceño quien fue reportada por sus familiares en el 2012.

