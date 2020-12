¿Sin ideas para Reyes? Aprovecha esta oferta de Amazon y sorprende con este altavoz ‘bluetooth’ rebajado a 15 euros

Aunque muchos piensen que no, contar con un altavoz bluetooth en casa es sinónimo de calidad . Ya sea para disfrutar de nuestra lista de reproducción favorita, de la última novedad en streaming o de unos sonidos relajantes mientras practicamos yoga, estos gadgets ayudan a hacerlo con calidad, durante bastante tiempo y, lo que es aún mejor, ¡en compañía! Y es que, si bien es cierto que los auriculares inalámbricos siguen siendo los wearables favoritos de los usuarios, también lo es que no permiten que más de dos personas se beneficien, al mismo tiempo, de sus ventajas, mientras que los altavoces apuestan por las reuniones… ¡y las ameniza!

