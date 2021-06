Sin fiesta ni cabalgata, celebran a San Juan en Chitré

Mientras que, para no perder la tradición , algunos danzantes de diablicos sucios salieron por un corto periodo a la calle, y recorrieron los alrededores del parque Unión, según dijeron para que a pesar de la pandemia, no mueran las tradiciones del pueblo chitreano.

“Estamos llegando ya a la orilla, no nos ahoguemo s”, fue parte del mensaje que monseñor Ulloa c ompartió con la población, con relación a los altos niveles de contagio de Covid-19 que existen en la población , sobre todo los más jóvenes.

