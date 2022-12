Sin fecha para notificar cierre de mina de cobre

Han transcurrido cuatro días desde el anuncio de cierre de operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá por parte del presidente Laurentino Cortizo, luego que la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, no aceptara firmar el nuevo contrato para continuar con la operación ubicada en Donoso, provincia de Colón.

