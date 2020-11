Sin explicación, aumento de planilla 002 de la Asamblea Nacional

La Prensa preguntó –por correo– desde el 27 de octubre al presidente de la AN, Marcos Castillero , con copia a la directiva, por las funciones de peloteros, artistas y familiares de diputados, así como las razones de este incremento de la planilla, pero no respondió. Ayer tampoco atendió cuatro llamadas.

Castillo Gil dijo no tener dudas de que hay personas que cumplen sus labores, pero “el mensaje que se da es negativo, cuando hay un manto gris sobre un grupo de personas que están en planillas y que se tienen dudas [sobre su labor] “. La reacción institucional debe ser aclarar qué hacen estas personas, si los procedimientos han sido eficientes y, si no lo han sido, que se hagan las reformas pertinentes.

“Vemos que en la AN no hay rendición de cuentas”. Por eso es necesaria una veeduría ciudadana, y para eso se requiere que se publique la información. “La Contraloría puede iniciar una auditoría, mandar instrucciones a todo el Estado de que va a ser férrea en la fiscalización de los fondos, porque la Asamblea se puede prestar para ser un cuartel de invierno”, subrayó Cedeño.

La información de las funciones de este personal no aparece en el portal de la AN ni en el de la Contraloría. Tampoco en el desactualizado Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, cuya última información de la AN data de julio de 2011.

Todos estos gastos han provocado un aumento importante –de más del 40%– del presupuesto de la AN. Es por ello que el diputado independiente Gabriel Silva dijo que el incremento del gasto es inaceptable e injustificable bajo las actuales circunstancias que vive el país con la pandemia. En su opinión, la única razón que puede justificarlo es que todo ese personal esté asesorando en temas vinculados a la pandemia. Pero, en todo caso, la junta directiva de la AN debería explicarlo, pidió.

La Prensa intentó contactar a ambas diputadas, pero no atendieron las llamadas ni recados. Por parte de la diputada Correa, su equipo informó que Alcibiades –de 70 años de edad– es su sobrino y conductor y que trabaja todos los días, como el resto de su personal. “La diputada Mayín Correa no tiene botellas en su planilla” , añadió.

Silencio. Esa ha sido la respuesta de la Asamblea Nacional (AN) a preguntas sobre la contratación de personal eventual de las comisiones legislativas, cuyo monto se duplicó en los meses de pandemia. Hasta ahora, la AN ha pagado más de $16.5 millones y solicitado contratar $22.8 millones en deuda.

