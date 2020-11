‘Sin duda’, dice Biden sobre su eventual triunfo frente a Trump

El candidato demócrata Joe Biden declaró este jueves que “sin duda” será el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, mientras que su rival Donald Trump cuestiona ante la justicia los resultados.

“Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que cuando termine el conteo, la senadora Harris y yo seremos los ganadores”, indicó el veterano demócrata refiriéndose a su compañera de fórmula, en una breve alocución desde su localidad de residencia, Wilmington, en Delaware.

El candidato, de 77 años de edad, no aceptó preguntas.

Biden lidera la carrera con al menos 253 votos electorales, frente a 214 de Trump. Si se considera que ganó en Arizona, donde Fox News y la agencia AP proyectaron su triunfo, tiene 264 votos.

Pero los demócratas cuentan que con el avance en el conteo en los estados que están pendientes, Biden alcance el umbral de 270 electores necesarios para llegar a la Casa Blanca.

I spent the afternoon attending briefings on the ongoing COVID-19 crisis and the state of the economy. Tune in as I provide an update on these briefings and efforts to count every vote. pic.twitter.com/duoDWfzf5C

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020