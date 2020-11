Sin Daniel Girón, que dio positivo en la Covid-19, Panamá viaja a Argentina

Para el jueves 26 están programados para regresar al estadio del Club Obras Sanitarias en la mañana de 10:00 a 10:45 y en el Cenard de 5:55 hasta las 7:25. Mientras que el viernes 27 serán los primeros en practicar en el Cenard de 8:00 a 8:45 a.m. y así afinar los últimos detalles con miras al primer duelo contra los brasileños, que está programado para iniciar a las 12:10 m.d. de Argentina (10:10 a.m. hora de Panamá) en el estadio del Club Obras Sanitarias, sede de la burbuja.

You May Also Like