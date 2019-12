Sin cumplir su misión, la cápsula espacial de Boeing volverá a la Tierra este domingo

La cápsula despegó el viernes desde Cabo Cañaveral, Florida, pero poco después de separarse del cohete que la transportaba, no encendió sus propulsores según lo planeado y, por lo tanto, no se colocó en la órbita correcta para alcanzar la ISS, que vuela alrededor de la Tierra a unos 400 km de altitud.

