Sin culpables en el caso de la Caja de Ahorros; la Corte no admitió casación

En el fallo, los magistrados alegaron que en lo investigado no había delito. Argumentaron que uno de los elementos para que se diera el peculado era constatar que el préstamo no estaba garantizado, o que se dispensó la suma de dinero sin respaldo económico para enfrentar un posible incumplimiento, y esto no se comprobó “en el voluminoso expediente de aproximadamente 40 tomos y 20,000 fojas”.

