‘Sin cuarentena perderemos el control’: Julio Sandoval

No. Nada te garantiza que bajando el elevador no toques algo, o que el perro traiga la infección en las patas. Ellos no se contagian, pero pueden transmitirlo.

No. Necesitamos más. Y las fábricas internacionales cerraron filas y no están vendiendo nada fuera de sus países. Se compró toda la provisión de los proveedores locales, pero eran solo 25.

No. Se enferman igual y aunque no se complican, lo transmiten a personas que sí se pueden complicar.

No tenemos suficientes. Se nos agotarían muy rápido. Pero, por otro lado, para ir hay que tener alguno de los síntomas, no ir por mera curiosidad. Le están quitando la prueba a alguien que sí lo necesita. Igual que los que llaman sin una verdadera necesidad al call center.

No le hacen la prueba a quien estuvo expuesto a un enfermo si no tiene síntomas, porque podría estar incubando el virus y luego salir positivo. Pero tampoco se la hacen a muchos que van con síntomas. ¿No deberían masificar la prueba?

Panamá, en términos per cápita, registra uno de los mayores índices de contagio, y cada día anuncian más casos que el anterior. ¿Por qué eso no debería preocuparnos?

