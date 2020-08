Sin chispa, el US Open persevera en medio de la pandemia

Dentro de la burbuja, los tenistas se someten a pruebas de coronavirus a cada rato, además de que les toman la temperatura y deben llenar cuestionarios en los que registran que no presentan síntomas. Reciben la información de los resultados mediante un sistema de alertas en sus teléfonos. Por su parte, los recogepelotas ya no podrán pasarles sus toallas.

El número uno del mundo sabe de lo que habla. Se contagió con COVID-19 en junio durante una gira de exhibiciones que organizó en su natal Serbia y Croacia, durante la cual no se siguieron las normas de distanciamiento social y no era obligatorio el uso de mascarillas.

