Sin casos de Covid en albergues y apoyo a productores chiricanos, según informe

Entre las acciones inmediatas del Gobierno para dar respuesta al sector agropecuario afectado por las inundaciones que han ocasionado graves pérdidas a esta actividad económica, figura la aprobación de 8.5 millones de balboas para el financiamiento al 2% a productores afectados por las inundaciones con 2 años de gracia para pagar y para el pago de apoyos directos no reembolsables a pequeños productores que no estaban asegurados.

You May Also Like