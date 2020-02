Sin camarones, por favor | La Prensa Panamá

No podemos saber qué diputados apoyaron con su voto esta modificación porque, lamentablemente, los votos de los diputados no son nominales, son a golpe de curul, otra razón más para entrar a modificar el reglamento interno de la Asamblea.

La ley vigente le da la facultad al juez de decidir, en condenas que no excedan cinco años, si otorga el cambio de condena por trabajo comunitario o, por el contrario, el condenado cumple su condena en un centro penitenciario. De sancionarse el proyecto de ley, todas las condenas nuevas de delincuentes primarios que no excedan cinco años y no sean por violación a menores, serán cambiadas por trabajo comunitario. En las condenas previas, dependerá del visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria.

