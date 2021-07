Simone Biles se retira de la final por equipos de los Juegos Olímpicos por una supuesta lesión

Fue tras la primera rotación, después de un salto defectuoso en el potro que le valió la peor nota de todas, 13.766. Biles cayó mal y abandonó la zona con cara de pocos amigos. Tras ese primer ejercicio, Estados Unidos era segunda tras Rusia. No obstante, no está claro si la supuesta lesión se produjo por el salto o antes, durante el calentamiento, pues Biles tenía programada otra ejecución más complicada que la que hizo posteriormente.

You May Also Like