Simone Biles hace historia en el deporte femenino con el primer ‘Yurchenko con doble mortal carpado’ en competición

La altura necesaria para ejecutar el doble giro, con el cuerpo carpado en un ángulo de 90 grados, el control y la exactitud que se requieren para no caer de una manera peligrosa, amenazan con que la Federación Internacional de Gimnasia devalúe el ejercicio en Tokio . No obstante, su homónima estadounidense no lo ve así.

El salto de la estadounidense abre las puertas a ver alguno similar en los próximos Juegos de Tokio , tras comprobarse que, por ahora, los jueces no penalizarán el peligro que tiene el salto. Uno de los “miedos” en este tipo de maniobras con gran complicación es que los gimnastas, al poner en riesgo su integridad física, no sean valorados con una buena puntuación para evitar lesiones graves .

