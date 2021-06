Simone Biles cambia las reglas de la gimnasia y los jueces la castigan por ello con puntuaciones más bajas

En el Times especulan con dos opciones: si los jueces puntúan tan bajo un salto tan peligroso , hará que muchas gimnastas con menos talento o capacidades no intenten imitar. Además, también conseguirán que la competición no quede desequilibrada por la evidente ventaja de Biles.

“Son puntuaciones demasiado bajas y lo saben, pero no quieren que la diferencia (con las demás gimnastas) sea demasiado amplia. Eso es cosa suya, no es mía”, declaraba después en el ‘New York Times’. Tom Foster , coordinador del equipo nacional estadounidense de gimnasia, es más duro: “No es consistente con lo que han hecho con otras puntuaciones en el potro y no sé por qué lo hacen”.

