Simón, el correcaminos | La Prensa Panamá

Para el veterano de mil y una batallas, el fondista panameño Simón Octavio Alvarado Samaniego, de 52 años de edad, la clave del éxito en la vida está basado en sacrificio y esfuerzo. Con 37 años de experiencia en el mundo del deporte, el atleta considera que en su vida solo le quedó una asignatura pendiente: ir a las Olimpiadas.

Lo más cerca que tuvo fue en un campamento preolímpico, pero por problemas que tenía el Comité Olímpico de Panamá, nada se pudo concretar.

De profesión es técnico ingeniero civil, profesor de construcción y artística de educación media, técnico en administración de pequeña y mediana empresa y entrenador de atletismo y triatlón, considera que hoy en día un atleta local puede vivir exclusivamente de los patrocinadores. “Hoy en día sí se puede, hay mucho apoyo; en mis tiempos era muy diferente”, comentó Alvarado, quien labora en las tiendas Running Balboa.

“Antes había que hacerlo todo por mérito propio. Por eso es que ahora cuando corro lo hago para divertirme y sobre todo, lo hago en eventos que estén ligados a obras sociales”, indicó Simón, quien el domingo completó su medio maratón (21 km) número 121.

Sí, 121 medio maratones que equivalen a 2 mil 541 km, siendo Panamá el país con más eventos en donde ha participado. Localmente ha completado 80 eventos de media distancia, luego le sigue Puerto Rico con 18 apariciones en la misma longitud. En Honduras ha corrido en seis ocasiones en medio fondo y en Colombia cuatro veces.

Su mejor marca personal en los 21 km es de 1 hora y seis minutos exactos, conseguida en un medio maratón es de una hora, seis minutos y 17 segundos exactos en Auckland, Nueva Zelanda, 1986, marca que se mantiene vigente actualmente.

“Actualmente y por mi edad, solo voy a los eventos por participar y sentirme bien y estar con los compañeros del atletismo, que cada vez son más, por eso es que cada vez que obtengo un logro, me considero un mejor individuo ante la sociedad, porque se puede enseñar con el ejemplo”, aportó el corredor.

Según Alvarado, el medio maratón más fuerte que ha enfrentado últimamente fue este año. “En marzo de este año en El Salvador, ese evento tenía muchas lomas y colinas, ese es uno de los últimos donde más dificultad he pasado. Los más fáciles están entre Panamá, que no tiene elevaciones, más que los pasos vehiculares, la de Medellín y Bogotá que solo influye un poco la altura. Pero en todas me siento bien para transmitir las ideas”.

Admira a figuras de su época: Alberto Salazar, Víctor Mora, Robert de Castela y al colombiano Domingo Tibaduiza.

SU HISTORIA

La inquietud por practicar deportes comenzó alrededor de los 10 años cuando era estudiante del colegio La Salle, comenzó a demostrar sus dotes en la piscina, al punto de inscribirse en el club del colegio. Posteriormente pasó al club Barracudas y fue adquiriendo experiencia internacional hasta los 17 años.

“Desde los 12 años de edad fui campeón nacional en los 100 m. y 200 m. espalda y logré representar a Panamá en Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador y al cumplir los 17 años, los nadadores eran poco convocados así que comencé a correr por satisfacción de hacer ejercicios”.

Estando en ese proceso de mantenerse en forma, aún siendo estudiante de secundaria decidió inscribirse en algunas carreras de atletismo las cuales ganó casi todas. “La que más relevancia tiene para mí es la Payito Paredes, pues siendo de quinto año quedé en segundo lugar, pero al año siguiente arrasé con todo”, sostuvo Alvarado mientras recordaba sus inicios en el atletismo local como deporte.

Al ver los resultados que obtuvo deportivamente en su último año de secundaria, decidió meterse más en las ligas provinciales de atletismo que se canalizaba con la Federación Panameña de Atletismo, Fepat.

Fue entonces, con 17 años, cuando en un selectivo para ir a Puerto Rico a representar a Panamá en la categoría mayor, hecho por Ricardo Sasso, entonces y actual presidente de la Fepat, se decidió otorgarle una cuarta plaza para competir y desde entonces Simón Alvarado no ha dejado de amar el atletismo.

37 años después, Alvarado se siente orgulloso de decir que ha podido correr en casi todo el mundo. “He ido a Nueva Zelanda, Rusia, entre otros, donde también me asesoré con entrenadores de alta jerarquía”.

“Entreno empleados de dos bancos de la localidad, el team Simón y al Running Balboa Team. Atiendo alrededor de 450 corredores directa o indirectamente, sin embargo la población del running en Panamá siempre me están pidiendo consejos de cómo pasar de aprendiz a algo más serio. Eso me hace sentir parte de todos ellos y más cuando me presento en una competencia”.

ACTUALMENTE

Simón Alvarado sabe que a pesar de tener excelentes condiciones físicas, los años no pasan en vano y participa solo en cierto tipo de eventos, sobre todo medios maratones, que son su fuerte. Tiene previsto estar por invitación o inscripción en los 21km organizados por Panama Runners. “Solamente voy a los eventos que tengan buena organización, mayor seguridad y control”.

Durante sus años de carrera deportiva, además de los 121 medios maratones y 28 maratones realizados, su mejor tiempo en el maratón de Panamá fue en 2004 con 2 horas y 35 minutos. Fue campeón de dicho evento de 2004 a 2007 de forma consecutiva.

IRONÍA DE LA VIDA

Simón está casado con Judith Ensinia y tiene un hijo de 16 años de edad, que lleva su mismo nombre, Simón Alvarado Jr., pero por cosas de la vida, su disciplina deportiva no tiene nada que ver con la de su padre.

“Él estudia en quinto año en la escuela Pureza de María y ha prestado interés por el deporte, pero por la gimnasia, no por el atletismo”, confesó Simón, quien admite que le gustaría ver que su hijo le sigue los pasos, pero lo que busca es inculcarle el buen camino y tener la satisfacción de que con el deporte se puede llegar lejos.

Aunque lleva tanto tiempo ligado al atletismo, oficialmente Simón Alvarado no ha completado un ultramaratón (más de 50 km). “No hay registro, pero en los entrenamientos uno sobrepasa los 42 km, que ya es considerado un ultra”.

A pesar de no haber llegado a las olimpiadas, no se arrepiente de nada, por el contrario, ha aprendido a canalizar toda su fortaleza y positivismo en enseñar a los demás la forma correcta de correr y desenvolverse en el mundo del running en Panamá.

Finalmente acepta que estaría dispuesto a aceptar, si se llega la oportunidad, un cargo en Pandeportes o en la Fepat.

“No me basaría solo en atletismo, me rodearía de personas que sepan por el bien de todos los deportes en Panamá”, finalizó Alvarado.