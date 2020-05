Simón desvincula el aumento de contagios del 8-M y explica que se permitió porque no entraba en la prohibición de eventos en esa fecha

“Por tanto, ese incremento del día 9 no es achacable al fin de semana del 7 u 8 de marzo. Sería achacable lo que pasaría 15 días más tarde , pero no se observa un incremento asociado a ese fin de semana. Hay que tener un poco de cuidado a la hora de valorar la información. La transmisión es la que es”, ha concluido.

Por ello, al hablar con estos evangelistas “les indicaron que tenían previsto un congreso con participación de personas de 120 países, entre ellos países que en aquel momento eran de riesgo , con lo que este evento encajaba con el oficio que se había hecho tres días antes”, señaló. Por eso el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias recomendó no realizar este evento”. “ Los eventos que no reunían estas características no entraban en este paquete”, zanjó.

