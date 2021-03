Simón alerta de que la pandemia sigue “en ascenso” y que es “muy probable que el incremento se mantenga”

El epidemiólogo ha subrayado la importancia de mantener las medidas de control durante el periodo de Semana Santa para frenar esta fase de ascenso “si entre todos somos capaces de mantener la disciplina quizá no tenga sentido hablar de cuarta ola y podamos simplemente hablar de una ondulación controlada . Es lo que a mí me gustaría decir dentro de dos semanas”.

