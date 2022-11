Simeone, frente a la ‘tormenta’

Sin ir más lejos, el pasado febrero, con aquel 0-1 en casa contra el Levante. Necesita ganar, reconfortarse y reivindicarse el Atlético… Y Simeone, en sus horas más bajas en el banquillo del equipo rojiblanco, cada vez más en discusión entre sectores de la afición e incluso del club, en el debate de si se avecina o no el fin de un ciclo grandioso, dañado esta temporada por la fractura defensiva, con ocho goles en contra en los últimos cuatro choques; la falta de contundencia ofensiva –la justificación pública más extendida en el equipo–; la indefinición no solo este curso, sino desde que fue campeón en 2020-21, y la caída que afecta a cada línea, al colectivo y a cada individualidad.

