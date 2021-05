“Símbolos aleatorios que nos cambiaron la vida”

“Tener, también, a Theo y a Piero tatuados ya no es solo una forma de hablar”, añade Sálamo sobre los dos hijos de la pareja, nacidos el 11 de julio de 2019 y el 30 de diciembre del pasado año, respectivamente, infiriéndose de sus palabras que quizá se hayan hecho otro tatuaje como homenaje a sus pequeños pero que no han querido mostrar por ahora ninguno de los dos. Asimismo, agradecía a su tatuador de confianza por “formar parte” de sus “huellas más significativas”.

Queda entre ellos el significado más oculto que tenga , aquello que les ha llevado a ponerse de acuerdo para mirarse a los ojos y decidir hacerse un tatuaje conjunto. Al menos, eso sí, es algo que aunque el resto no conozcamos, tiene sentido para Sara Sálamo e Isco Alarcón (no como el bloguero que destinó parte de su cuerpo a publicidad por 11.000 euros).

