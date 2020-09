Silvio Berlusconi se encuentra en una fase delicada luego de ser ingresado por COVID-19

El doctor Zangrillo mostró un “optimismo cauteloso” y aclaró que este domingo no habrá otras comunicaciones sobre el estado de salud del ex primer ministro.

No obstante, el doctor destacó que Berlusconi responde “de forma óptima al tratamiento” y matizó que esto no significa cantar victoria, ya que pertenece a la categoría considerada de mayor fragilidad”, según las informaciones locales.

