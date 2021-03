Silencios | La Prensa Panamá

Toca hablar de esta tragedia, tomarle las medidas y no olvidarla. Nada justifica el abuso de menores, nada justifica nuestro silencio: no podemos seguir con esta actitud tan desapegada y pocoimporta como sociedad. Si seguimos así, la corrupción que se ha instalado en esta democracia se quedará para siempre. Entonces la vida será irrespirable y tendremos que transigir.

Este es uno de esos temas en los que todos debemos levantar la voz y denunciar cualquier mínima sospecha de abuso. Pero somos egoístas, tememos represalias, pérdidas de empleo o de influencia, miramos para otro lado en silencio porque no sabemos qué hacer, porque sentimos que no es cosa nuestra, porque nadie nos va a creer. Es de esos silencios distintos y tan personales de los que se nutren los abusadores y los corruptos.

Claro que el tema de los abusos a la infancia es mundial, un cáncer global que parece no tener remedio, pero eso no nos da derecho como sociedad a pasar por alto tan terrible afrenta a nuestros menores en instituciones, públicas o privadas, que están diseñadas para protegerlos. Los que pretenden pasar de largo y callarse, son cómplices por su silencio.

