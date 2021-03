¿Sigues el método ‘curly’? Este ‘pack’ de toallas de microfibra te interesa para huir del ‘frizz’ y lucir pelazo

Además de apostar por estas toallas turbantes de microfibra que ayuden a evitar el frizz, el método curly también requiere de incorporar otros accesorios en nuestro neceser (¡o en nuestras rutinas!) si queremos conseguir un efecto impecable y duradero. Y no solo nos referimos a productos específicos y libres de silicona para limpiar nuestro cabello. De hecho, si no queremos echar todo el trabajo a perder, es fundamental contar con un gorro de satén para dormir y evitar el encrespamiento que provoca la fricción con la almohada. En este sentido, si nos resulta más cómodo también podemos optar por una funda de satén para esta última, puesto que este material contribuye a que el cabello retenga su hidratación.

Sin embargo, para sumarse a esta tendencia que, seguro, aún da mucho de qué hablar, no vale con estudiar las listas de productos aptos o las muchas técnicas para recuperar el rizo (¡que levante la mano quien ya maneje en su vocabulario los términos plopping, fingercoiling o pulsing!), hay que invertir. Champús, acondicionadores, mascarillas y cremas de peinados adecuados, entre otros tantos cosméticos; secadores difusores capaces de trabajar en frío para evitar el frizz; fundas de almohada especiales que no deshagan ni enreden los caracoles… y más artilugios de lo más variado cuya compra dependerá de las necesidades de nuestro cabello y de lo lejos que estos dispuestos a llegar por lucir un pelazo.

¿Aún no conoces el método curly? Desde hace meses, las redes sociales se han convertido en el escaparate de un nuevo movimiento beauty que reúne a todos aquellos que quieren recuperar y cuidar sus rizos de forma natural. Decir no a los sulfatos y las siliconas es el primer paso para abrazar esta filosofía que enseña a los usuarios buenas prácticas para el cuidado de la melena , a eliminar el pensamiento negativo que tantas veces acompaña a quien tiene la suerte de tener este tipo de cabello y a demostrar que no hay dos bucles iguales (¡y que eso es maravilloso!).

