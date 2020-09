Sigue la guerra entre Duffus y Gemma Marín

Gemma se quejó (se pudo ver en los chats) de que él no le hablaba como debe ser a su hermana, que si no lo hacía no le dejaba ver a las niñas. ¡OMG!

Pero eso no fue todo, porque explicó porqué su madre no tiene relación con las niñas. Él contó que Gemma le escribió a su madre para ponerle quejas sobre él en la última pelea en donde quedaron metidos los policías. ¡Chuzo! Duffus contó que su madre, como cualquier otra, se preocupa por sus hijos, y eso se lo dejó claro a Gemma. Le dijo que al igual que ella se preocupa por sus niñas, ella por su hijo.

