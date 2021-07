Sigue la disputa entre Jeff Bezos y Elon Musk por los contratos de la NASA

Bezos cumplió la semana pasada su sueño de alcanzar el espacio tras despegar desde una base en el oeste de Texas (EEUU) a bordo del cohete New Shepard , con el que superó los 106 kilómetros (65 millas) de altura para luego emprender el regreso a la Tierra, en un viaje de unos once minutos de duración.

