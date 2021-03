Sigue la burla contra Anyuri…Mónica Nieto hace el ‘lalalachallenge’ y la opaca

La reguesera Anyuri conocida también como “La Cuchita” sigue recibiendo palo parejo desde hace semanas.

Después de que cantó sin Auto-Tune una partecita de la canción “Juego de 2”, la número uno de Panamá, como se autoproclamó, ha sido destrozada en redes sociales. La han mandado a tomar clases de canto, le han dicho que no tiene talento y hasta que hizo mucho esfuerzo para cantar ese pedacito que dice “la, la, lalala, lalalalaaa…”.

A partir de eso, se creó el “#lalalachallenge” y el festín con “La Cuchita” no ha parado. Una de de las que se sumó a ese “challenge” fue la ganadora del desaparecido programa Canta Conmigo, Mónica Nieto.

El resultado fue espectacular, así comentaron los internautas. Pero, eso le costó más burla a Anyuri y hasta comparaciones. “Ajooo yo quiero ver a Anyuri midiendo voz con Mónica para ver si es berraca de verdad. Ja, ja, ja,… Así ve: Sin Auto-Tune directo a la yugular ja, ja, ja, ja”, “Hola Anyuri que dice Mónica que te puede dar clases canto”, fueron algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Por otro lado, hay quienes sostienen que Mónica hizo el “challenge” para ridiculizar a Anyuri. “Para qué hace eso, qué payasada, para ridiculizar a la otra, para que digan que es mejor. Es verdad, nosotros los panameños con panameños no nos ayudamos, nos enterramos todos. ¡Qué manera de ayudar a la otra!”. ¡Ufff!

En Instagram también pedían que Yamilka Pitre, Marie Crayyy, Diana Vilamonte y otras cantantes hicieron el “challenge”. Ante eso, Yamilka, Diana y Marie Crayyy dejaron claro que no.

Marie Crayyy, explicó que no lo haría por varias razones, “simplemente no voy hacer ‘challenge’ que tenga la idea de que hago algo mejor o soy soy mejor que alguien”. Agregó que no hace algo que no le que gustaría que le hicieran. Marie Crayyy, concluyó que Anyuri no estaba desafinada en su “challenge”.

Diana dijo no, porque sabe que detrás de ese pedido está la intención desatar el odio, humillar y dejar mal a Anyuri.