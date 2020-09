Sigue la batalla judicial de Britney Spears contra su padre

“Corresponde a la corte de California decidir lo que es mejor para mi hija. No es asunto de nadie más”, dijo al diario The New York Post, al negar rumores de larga data de que está despilfarrando su fortuna. “Amo a mi hija” , añadió. Esto es asunto nuestro. Es privado”.

Jamie Spears no piensa igual y alegó que el público no necesita tener todos los detalles, por lo que quiere mantener en privado algunas partes del caso y ayudar a su hija de esa manera a proteger algunos aspectos de su vida privada, la de sus hijos y detalles médicos, así como la “susceptibilidad a influencias indebidas”.

