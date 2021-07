Sigue en vivo la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Tokio 2020 albergará una inauguración sin público, sin embargo, se espera una ceremonia con “belleza estética japonesa”

Tokio 2020 albergará una inauguración de Juegos Olímpicos distinta a las 31 ediciones que le han precedido pues, el aumento en los casos de Covid-19 en la capital de Japón han endurecido los protocolos para evitar al máximo los contagios entre diferentes delegaciones, por lo que sus 68 mil localidades quedarán vacías y sólo contará con la presencia de los deportistas y algunas personalidades.

ESPN presenta el minuto a minuto en la inauguración de Tokio 2020.

Esta no es la primera vez que nos deleitamos con ‘Imagine’ en la ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos. Haz un viaje por el túnel de los recuerdos … 🕊️#StrongerTogether #Tokyo2020 #CeremoniaApertura pic.twitter.com/XAqlDUz4vk — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

Se lleva a cabo el Juramento Olímpico 🙌 Quienes toman el juramento se unen en el compromiso con la inclusión, la igualdad y la no discriminación en su participación en los #JuegosOlímpicos #CeremoniaApertura #StrongerTogether #Tokyo2020 pic.twitter.com/OKWHnbzwjn — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

Un mensaje para llevar con nosotros a lo largo de #Tokyo2020 🙌 El nuevo lema olímpico: “Más rápido, más alto, más fuerte – Juntos”#CeremoniaApertura #StrongerTogether pic.twitter.com/BVFrjqjgC4 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

🇵🇪 ¡PERÚ! 🇵🇪 ¡Dime qué se siente!

🚩 Lucca Mesinas y Daniella Rosas surfean la bandera. 📲 Blog en VIVO: https://t.co/i9JwC4p0cA#StrongerTogether #Tokyo2020 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/ZIrYJMfnEV — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

🇳🇮 ¡NICARAGUA! 🇳🇮 Si lo sientes, ¡grítalo!

El gran momento con Sema Nancy Ludrick y Edwin Orlando Barberena como representantes.#StrongerTogether #Tokyo2020 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/bsn7U4kfHM — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

Hasta el Perro Estatua está mirando el ingreso de #Uruguay 🇺🇾♥️ pic.twitter.com/gSnQLMyigG — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

🇬🇷 Grecia abre el desfile de los países y atletas para la justa Olímpica #Tokyo2020 https://t.co/ZhGAKjp7eS pic.twitter.com/uhZyMd6lAD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 23, 2021

🔔 ¡Actualización! 😁 Cargando #Tokyo2020

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 99,5% Después del impresionante apartado artístico, comienza el desfile de delegaciones… https://t.co/3ZUgwknwOJ — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

Tokyo 1964 ➡️ #Tokyo2020 La madera utilizada para hacer los Anillos Olímpicos proviene de árboles cultivados a partir de semillas traídas por atletas internacionales la última vez que Tokio fue sede de los Juegos Olímpicos. 😍🌳#StrongerTogether #CeremoniaDeApertura pic.twitter.com/FHYnHnTE6K — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

La bandera nacional japonesa entra en el estadio. 🇯🇵 🙌 Un grupo de ocho niños de todo Japón lidera a los abanderados. #CeremoniaDeApertura #Tokyo2020 #StrongerTogether pic.twitter.com/A3WP2VrCiR — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

“Alejados, pero juntos” 🎆 En el arranque de la Ceremonia de Inauguración de los XXXII Juegos Olímpicos, #Tokyo2020 rinde un homenaje a todos los atletas que tuvieron que prepararse en casa durante la cuarentena impuesta por la pandemia de covid-19.

🏃🏻🏃🏼‍♀️ pic.twitter.com/K09Xw6D4fS — CONADE (@CONADE) July 23, 2021

El momento por fin ha llegado 🙌🏻 Los deportistas han superado muchos obstáculos para llegar a este momento. Incluso cuando las cosas estaban difíciles, nunca abandonaron su sueño. Comienza la #CeremoniaDeApertura de #Tokyo2020 Blog En VIVO: https://t.co/i9JwC4p0cA pic.twitter.com/rpX7hpSZmJ — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021

NO IMPORTA DÓNDE ESTÉS 🌎

LO VIVIMOS JUNTOS 😍 Comparte tu foto disfrutando la #CeremoniaDeApertura y conectemos a miles de fans olímpicos en este hilo.#Tokyo2020 #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/AGxvpIOI11 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 23, 2021