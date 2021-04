Sigue en directo los partidos de Villarreal y Granada de los cuartos de la Europa League

El Submarino Amarillo repite Dinamo y en esta ocasión se enfrentará al de Zagreb, en un cruce en el que sobre el papel parten como favoritos. Los de Emery querrán que Gerard Moreno continúe con su estelar racha goleadora para encarrilar el pase. No obstante, no tendrán que confiarse ya que los croatas supieron golear en su último partido por 3-0 al Tottenham para eliminarles de la competición.

