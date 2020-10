Sigue en directo la jornada 4 de Primera División

El Elche suma sus primeros puntos en la vuelta a la Primera División a costa de un Eibar que dejó mucho que desear. Un triunfo sufrido en el que los visitantes salieron muy ordenados y supieron mantener el gol de Boyé. No obstante, Edu Expósito tuvo en sus botas el empate con un penalti que desaprovechó y mandó a las nubes.

LaLiga estrena su primera jornada intersemanal de la temporada, que comenzó este martes, con los cuatro equipos europeos ya jugando sus primeros encuentros de la temporada. Sin embargo, no lo harán esta jornada Granada y Osasuna que deberían enfrentar entre sí, pero no lo harán debido a que el conjunto nazarí sigue en su camino hacia la Europa League con un partido más de la previa de la competición este jueves.

You May Also Like