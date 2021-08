Sigue en directo la comparecencia de Laporta sobre la ‘due diligence’ del Barça

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ofrecerá este lunes una rueda de prensa tras recibir los resultados de la ‘due diligence’ a la que sometió al club nada más llegar a la presidencia, con el fin de esclarecer el estado económico real de la institución y sus motivos.

La comparecencia de Laporta llega dos días después de que el presidente anterior, Josep María Bartomeu, enviase una carta en la que responde a las numerosas acusaciones del actual mandatario. Todas ellas, tras confirmarse el adiós de Leo Messi al no poder ofrecerle un contrato por la crisis económica del club.

Laporta comenzó explicando cómo se encontraba el club en la entrada de su directiva, en marzo de este 2021, después de varios meses de “caos” con la junta gestora tras la dimisión de Bartomeu. El presidente asegura que al entrar no había dinero para pagar las nóminas, por lo que tuvo que solicitar un crédito y las dispensas de otros pagos.

La situación crítica en el equipo era también física, con el Camp Nou necesitando reformas urgentes que solucionar para la vuelta del público, porque “si el estadio se tuviese que haber abierto antes no podrían haberlo hecho”. En el plano económico, cuando Laporta recuperó la presidencia, la directiva saliente “había cobrado por adelantado el 50% de los derechos de retransmisión de LaLiga, por 79 millones de euros que se cobró a través de los bancos con un 9% de interés”.

En lo que responde a los jugadores, Laporta describió como una “pirámide invertida” la estructura salarial del equipo, con los más jóvenes con contratos cortos y otros más largos -y caros- para los jugadores más asentados y veteranos. Un sistema muy difícil para la negociación de los contratos.

Sin embargo, lo más grave en el aspecto salarial y de fichajes son los bonos millonarios que Laporta ha asegurado que se pagaban a terceros. “Un fichaje que costó 40 millones y por prima de compra pagamos 8 millones y por prima de venta 2 millones”, puso como ejemplo.

El presidente también detalló la estrategia de la junta de Bartomeu para “saltarse todos los controles internos y de la asamblea”. “Había facturas, como las de I3 Ventures, que no pasaban los controles internos. Se fraccionaban facturas en el Espai Barça para que no pasaran controles”, explicó. Cuando ciertas operaciones no alcanzan un porcentaje de importancia determinado, la asamblea de socios no tiene que aprobarla para llevarla a cabo.

La carta de “mentiras” de Bartomeu

Laporta, en la primera intervención de los medios en la que le preguntaban por la carta de Bartomeu, no dudó en cargar contra su autor por “estar llena de mentiras” y la describió como “un esfuerzo por justificar una gestión injustificable”. “Es un ejercicio de desesperación aprovechando la convulsión en el barcelonismo. No me ha gustado”, opinó el presidente.

Las rebajas salariales

Sobre la negociación por las rebajas salariales a raíz de las palabras de Jordi Alba, el máximo mandatario quiso agradecer a Piqué por el esfuerzo recordando que “hay jugadores que son más que jugadores”. “Esperamos que otros capitanes sigan sus pasos”, añadió Laporta, antes de asegurar que las negociaciones van muy bien pese a las complejidades de esta.

Más adelante volvió a ser preguntado por la rebaja y explicó que están “racionalizando” los contratos, más allá de Piqué y los capitanes. “Con el resto se está negociando un aplazamiento, una supresión de bonos por titulos y hay mucha predisposición. Al principio les ha sorprendido y la idea es ir restructurando a toda la plantilla”, aseguró pese a que les “cogió por sorpresa”.

El presidente, pese a describir la situación como “dramática” considera que con el plan estratégico de su directiva han conseguido encarrilar una “situación transitoria” y que evitará que no esté en riesgo el modelo de gobierno del club. “El club siempre será de sus socios y socias”, zanjó.

Sobre las inscripciones de los fichajes con una masa salarial del 103%, Laporta explicó que con Piqué, el ratio de LaLiga con ciertos jugadores para liberar espacio económico pasa del famoso 1-4 a 1-2, por lo que la mitad (en lugar de un cuarto) del salario liberado por parte del central, abre capacidad para inscribir a los fichajes culés.

