Sigue en directo el Sevilla vs. Real Madrid

Por su parte, el Sevilla tendrá que demostrar que el tropiezo en Champions no fue más que eso y para ello tienen ante sí un rival contra el que no necesitan ninguna motivación extra. También Lopetegui querrá dar un golpe sobre la mesa ante el equipo que no terminó de confiar en él en la temporada 18/19 y querrá quitarse esa espinita.

