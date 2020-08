Sigue en directo el Sevilla vs. Inter, final de la Europa League

La final no pudo empezar peor para el Sevilla. Diego Carlos , por tercer partido consecutivo, cometió penalti al agarrar a un inteligente Lukaku que podía haber aguantado por pura corpulencia pero que se dejó ir en el área nada más notar contacto. El delantero belga no falló desde los once metros… y sólo iban 5 minutos de partido.

