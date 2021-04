Sigue en directo el Sevilla vs Atlético

Por delante, los de Diego Pablo Simeone tienen solo diez jornadas para tratar de alzar un trofeo que no tocan desde 2014, aunque esa presión parece que les ha pesado en las últimas semanas. Eliminados en ‘Champions’ por el Chelsea, los colchoneros tienen solo la competición doméstica como oportunidad para no acabar la temporada en blanco.

