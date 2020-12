La Real Sociedad quiere volver a la senda de la victoria y volver a soñar con la pelea por el título de la que se ha ido desenganchando en las últimas jornadas en las que no ha conocido la victoria. El Atlético no es el mejor rival para ello, pues los de Simeone lideran actualmente la clasificación, con hasta tres partidos menos que los txuri urdin. Ambos conjuntos buscarán llegar a las Navidades con el buen sabor de boca de la victoria.

